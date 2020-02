Camion si ribalta sulla Siena-Bettolle, nessun ferito ma forti disagi alla circolazione

Attorno alle 5.30 di questa mattina, venerdì 28 febbraio, un camion si è ribaltato sulla Siena-Bettolle tra Casetta e Castelnuovo Berardenga in direzione Siena, creando grossi disagi alla circolazione.Secondo le prime ricostruzioni, a causa di un guasto tecnico, il motore del mezzo pesante si sarebbe spento rendendo impossibile la guida del mezzo che è andato a finire contro il guardrail per poi ribaltarsi su un fianco. La carreggiata è rimasta parzialmente bloccata, con il traffico che è confluito in un'unica corsia.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Siena che hanno misurato una frenata di 42 metri con il mezzo che ha continuato la sua corsa per altri 10 metri dopo avere impattato sul guardrail. Il conducente del mezzo è rimasto illeso.La carreggiana è poi stata completamente chiusa per rimettere il mezzo in carreggiata.