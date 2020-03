Castelnuovo: sospesi fino al 3 aprile i divieti di sosta per lo spazzamento in alcune vie e parcheggi

Il servizio sarà svolto regolarmente mercoledì 1 e lunedì 6 aprile

Mercoledì 1 e lunedì 6 aprile a Castelnuovo Berardenga sarà effettuato regolarmente lo spazzamento dei parcheggi di via della Vigna, Piazza della Citerna, via Turati e piazza adiacente (zona palestra) senza obbligo di spostare le auto.A seguito delle disposizioni governative in vigore fino al 3 aprile per contrastare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), infatti, il Comune di Castelnuovo Berardenga ha sospeso i divieti di sosta normalmente presenti fino a nuove disposizioni. Il servizio di spazzamento, pertanto, si svolgerà nei due giorni anche con le auto in sosta.