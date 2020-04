Rosso e Ruffoli (Centrodestra per Castelnuovo): ''Misure economiche locali, anno fiscale bianco''

"Le attività commerciali e economiche devono avere un anno fiscale bianco fino al 31/12/2020, in modo che sia possibile ricostruire il fatturato, mantenere i propri dipendenti e ricreare il reddito sufficiente a pagare le imposte. I tributi locali sospesi nel 2020 potranno essere richiesti frazionandoli a partire dal 01/01/2021." Così intervengono Nicola Ruffoli, capogruppo in Consiglio comunale e Lorenzo Rosso, presidente della Commissione di Controllo, illustrando la mozione che presenterà Centrodestra per Castelnuovo.



"Proponiamo atti concreti, senza l'aumento delle tasse per i cittadini. Non stiamo chiedendo di abbonare o regalare niente a nessuno, ma soltanto come giusto che sia di rimandare le scadenze ad anno nuovo dando modo così agli imprenditori e le famiglie di rinizare la loro vita con tranquillità.



Non possiamo pensare che la prima cosa che vedranno i nostri imprenditori appena finirà l’emergenza e apriranno la saracinesca siano i bollettini delle tasse e delle utenze da pagare, serve uno sforzo per sostenere quello che stiamo proponendo, l’anno fiscale bianco, una richiesta contabilmente possibile che potrebbe passare anche da un accesso al credito da parte dei comuni sotto la garanzia della Regione o dello Stato."