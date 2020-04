Castelnuovo: domande per nuovi buoni spesa fino al 20 aprile

Pubblicato un secondo bando per erogare ulteriori sussidi a famiglie in difficoltà per emergenza Coronavirus

Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha pubblicato un nuovo bando per erogare ulteriori buoni spesa previsti dal Governo a sostegno di famiglie in difficoltà nell’emergenza sanitaria Covid-19 (Coronavirus). L’iniziativa conta su circa 28mila euro, risorse comprese nei 48mila euro erogati dal Governo al Comune castelnovino. Le domande sono aperte fino alle ore 12.30 di lunedì 20 aprile, utilizzando il modulo già disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it , nella sezione dedicata all’emergenza Coronavirus.Chi può presentare la domanda. Il sussidio è rivolto a famiglie con disponibilità, come nucleo familiare, di depositi o altra forma di possesso di denaro di utilizzo immediato presso istituti bancari, postali o assicurativi, inferiore a 5 mila euro alla data del 15 di aprile, e a famiglie che dal 15 marzo al 15 aprile 2020 non abbiano percepito o guadagnato, come nucleo familiare e al netto di affitto o mutuo per l'abitazione di residenza, nessun introito (categoria A), introiti fino a 300 euro (categoria B), introiti da 300 a 500 euro (categoria C) e introiti da 500 a 800 euro, con un minimo di 3 componenti per nucleo familiare (categoria D). Le richieste saranno evase, fino a esaurimento delle risorse, dando priorità a nuclei familiari che non hanno partecipato al precedente bando delle categorie A, B e C, successivamente a nuclei familiari della categoria A, B e C che hanno già partecipato al precedente bando, poi ai nuclei familiari della categoria D e, infine, seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.Come si presenta la domanda. La domanda per accedere ai bonus spesa potrà essere presentata compilando il modello disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it , nella sezione dedicata all’emergenza Coronavirus, che dovrà essere stampato, firmato, scansionato o fotografato e inviato, insieme a un documento di identità valido, agli indirizzi di posta elettronica messaggi@comune.castelnuovo.si.it Le domande possono essere presentate anche presso gli sportelli attivi sul territorio comunale: a Castelnuovo Berardenga, presso il Municipio, nei giorni di giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, e a Quercegrossa, presso il Centro Civico alla scuola primaria venerdì 17 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le persone che non hanno a disposizione supporti informatici o che hanno problemi legati agli spostamenti, possono contattare la Protezione Civile al numero 342-357 3207 per richiedere il modulo a domicilio. Per eventuali richieste o quesiti, è possibile contattare il numero 0577 351351, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, e i riferimenti indicati sul sito internet del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it , nella sezione dedicata all’emergenza Coronavirus.