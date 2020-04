12 persone a bordo di due autocarri: maxi sanzione della Guardia di Finanza di Siena

Durante un controllo effettuato nei pressi dell’uscita Castelnuovo Berardenga della Siena-Bettolle, una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha fermato due autocarri a bordo dei quali hanno trovato complessivamente 12 persone.A bordo del primo veicolo erano presenti 7 persone, mentre sul secondo erano in 5, tutti privi di qualsiasi dispositivo di protezione individuale e, ovviamente, non in grado di rispettare il distanziamento sociale, ovvero la principale misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica.I militari della Guardia di Finanza hanno proceduto pertanto ad acquisire le generalità dei presenti e ad effettuare ulteriori accertamenti che hanno permesso di appurare che i 12 soggetti, di nazionalità turca ed iraniana, fossero dipendenti di una società agricola fiorentina intenti a raggiungere il luogo di lavoro.Per tutti è scattata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19, raddoppiata nei confronti di uno di loro che era già stato sanzionato in precedenza, ammontante complessivamente a 6.396 euro.I finanzieri del Comando Provinciale di Siena hanno intensificato i controlli in tutta la provincia allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus previste dall’ultimo Decreto Legge del 25 marzo scorso, nei confronti tanto delle attività commerciali, quanto delle persone fisiche.