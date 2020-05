Castelnuovo: sabato Consiglio comunale nellâ€™auditorium di Villa Chigi Saracini, nel rispetto delle misure anti Covid

Seduta convocata alle ore 16. Fra i punti all’ordine del giorno una variazione di bilancio e alcune mozioni

Sabato 30 maggio, alle ore 16, il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga uscirà, per la prima volta, dal Palazzo comunale e si svolgerà nell'auditorium di Villa Chigi Saracini, rispettando il distanziamento interpersonale e tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, grazie agli ampi spazi a disposizione.I consiglieri saranno chiamati a discutere e approvare una variazione al bilancio di previsione per l’anno in corso e un atto urbanistico riferito ad alcune opere di urbanizzazione a Quercegrossa. L’ordine del giorno prevede, inoltre, la discussione di alcune mozioni presentate dai gruppi consiliari Potere al Popolo e Centrodestra per Castelnuovo su misure straordinarie da adottare a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle relative ricadute sociali ed economiche sul territorio. Saranno, inoltre, discusse alcune mozioni presentate dal gruppo consiliare Centrodestra per Castelnuovo riferite all’area per il Mercatale, alla risistemazione dell’area sgambatoio a Quercegrossa e all’intitolazione di un luogo nel Comune di Castelnuovo Berardenga a Norma Cossetto, vittima delle Foibe.