Castelnuovo Berardenga: spazi pubblici gratuiti per tutti gli esercizi commerciali

Il Comune adotta un’ulteriore misura a sostegno del tessuto socioeconomico colpito dal Covid-19

Spazi pubblici messi a disposizione gratuitamente di tutti gli esercizi commerciali, maggiori di quelli concedibili in via ordinaria, e sospensione della Cosap fino al 31 ottobre. E’ quanto ha deciso nei giorni scorsi il Comune di Castelnuovo Berardenga attuando un’ulteriore misura a sostegno delle attività economiche di fronte all’emergenza Covid-19.“La misura adottata - spiega il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - rafforza l‘impegno dell’amministrazione comunale a sostegno del tessuto socioeconomico locale messo a dura prova dall’emergenza Covid-19 e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio. L’iniziativa, in particolare, è finalizzata ad agevolare la ripresa non solamente degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto della normativa vigente, ma anche di tutte le altre attività economiche e commerciali del nostro territorio”.L’atto adottato prevede la concessione di aree pubbliche disponibili prospicienti o in prossimità dei locali interessati, compresi spazi verdi e parcheggi, rispettando la distanza media tra gli esercizi eventualmente prospicienti e organizzando la disposizione di tavoli, sedie, dehors e ombrelloni tenendo conto del decoro urbano, delle caratteristiche dei luoghi, delle esigenze di sicurezza veicolare e pedonale e della possibilità di transito dei mezzi di soccorso o di emergenza. Su richiesta degli esercizi commerciali, inoltre, il Comune mette a disposizione anche manufatti e arredi urbani per le attività di ristorazione che effettuano asporto, con gestione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e responsabilità a carico dei soggetti beneficiari, che potranno utilizzare le strutture esclusivamente nelle fasce orarie di apertura delle loro attività commerciali. Sul sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it, è possibile consultare la delibera approvata dalla giunta e scaricare il modulo per presentare la domanda di esenzione dal pagamento della Cosap e dell’imposta di bollo.