Castelnuovo: misure a sostegno di cittadini ed esercizi commerciali per ripartire dallâ€™emergenza Covid-19

Varate agevolazioni per Cosap, Tari e acconto Imu. Previsto il rimborso per mensa e trasporto scolastico

Continua l’impegno del Comune di Castelnuovo Berardenga a sostegno del tessuto socioeconomico locale per far fronte alle conseguenze dell’emergenza Covid-19. La giunta guidata dal sindaco Fabrizio Nepi ha approvato un pacchetto di misure rivolte a cittadini ed esercizi commerciali che comprendono agevolazioni per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap), della Tari e dell’acconto Imu, oltre al rimborso dei servizi di mensa e trasporto scolastico non usufruiti nel periodo di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria.Le misure. Il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, Cosap, è stato annullato dal mese di aprile fino al 31 dicembre 2020 per tutte le attività interessate da provvedimenti di sospensione dell'attività, ampliando l’annullamento previsto a livello nazionale. Per quanto riguarda la Tari per l’anno 2020, attraverso lo stanziamento di risorse proprie del Comune, sarà ridotta la tariffa per le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione dell'attività disposti da normative nazionali o regionali e per le utenze domestiche particolarmente colpite dalla crisi economica. L’acconto Imu in scadenza il 16 giugno potrà essere pagato, nella quota di competenza comunale, entro il 31 ottobre 2020 senza incorrere nell’applicazione di interessi e sanzioni, presentando entro la stessa data la documentazione che attesta le difficoltà economiche.Il pacchetto di misure varato dal Comune castelnovino prevede anche il rimborso dei servizi di mensa e trasporto scolastico già pagati e di cui gli utenti non hanno usufruito a causa della chiusura delle scuole nell’emergenza Covid-19. Coloro che utilizzeranno i servizi nel prossimo anno scolastico potranno anche scegliere di computare gli importi nei prossimi mesi.