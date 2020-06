Mamma e cuccioli di cane abbandonati sulla Siena-Bettolle intervengono i Carabinieri

Attorno alle 21 di ieri, lunedì 15 giugno, una donna in transito con la propria autovettura sul raccordo Siena-Bettolle, ha chiamato il 112 segnalando la presenza sulla carreggiata, all’altezza dello svincolo in uscita di Castelnuovo Berardenga, di alcuni cani che aveva rischiato di investire.I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno inviato sul posto l’autoradio NOR, mentre la donna aveva nel frattempo allertato il servizio SOS animali.I carabinieri intervenuti hanno quindi prestato assistenza e garantito la viabilità mentre il personale veterinario ha provveduto a recuperare i cani (dei cuccioli meticci a la loro madre) che sono stati trasportati presso il canile di Murlo.