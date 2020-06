Castelnuovo Berardenga: lunedÃ¬ Consiglio comunale a Villa Chigi Saracini

Castelnuovo Berardenga: lunedì Consiglio comunale a Villa Chigi Saracini

Seduta convocata in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19



Lunedì 22 giugno torna a riunirsi il consiglio comunale a Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 15.45 e si svolgerà in presenza nell'auditorium di Villa Chigi Saracini, nel rispetto delle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.



L’ordine del giorno prevede alcuni punti legati all’emergenza Covid-19, quali l’adesione del Comune di Castelnuovo Berardenga all’accordo quadro sottoscritto da Abi, Anci e Upi per sospendere, per dodici mesi, la quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell’anno 2020 e la ratifica di alcune disposizioni sull’acconto Imu. Nel corso della seduta, inoltre, sarà esaminato e approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2019; sarà costituita la commissione consiliare speciale in materia di disabilità e superamento delle barriere architettoniche e saranno approvati gli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione comunale. L’ordine del giorno comprende anche la discussione della mozione presentata dal gruppo consiliare Centro destra per Castelnuovo sul divieto di tecnologia 5G e quella avanzata dal gruppo consiliare Potere al Popolo sul divieto di installazione o sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e il monitoraggio ambientale per la salute pubblica.