Protocollo del Comune di Castelnuovo per ricontrattare gli affitti, Sunia: ''Contiamo anche sulle altre Amministrazioni''

In questo periodo di emergenza per il Coronavirus una grande parte della popolazione in affitto si trova in difficoltà a pagare il canone di locazione.“Questa crisi economica e sociale aggrava ulteriormente il carico delle famiglie nell’adempiere i loro impegni contrattuali - afferma Tiziana Tarquini, commissario del Sunia di Siena - rischiando di amplificare notevolmente il disagio abitativo. In questi mesi ci sono arrivate molte richieste di aiuto di lavoratori dipendenti, artigiani, partite iva, studenti fuori sede e anche piccoli proprietari che ci chiedevano come potevano fare per ottenere una sospensione dell’affitto.L’attuale normativa non consente una sospensione od interruzione volontaria del canone, anche di fronte ad eventi straordinari - spiega Tarquini - e quindi abbiamo richiesto alle Amministrazioni locali tavoli di confronto per affrontare questa problematica. Dal Comune di Castelnuovo Berardenga è partita la proposta di un protocollo d’intesa tra Ente, Sindacati degli inquilini e dei proprietari per agevolazioni fiscali e interventi per prevenire casi di fragilità economica e di morosità incolpevole aiutando i cittadini colpiti da una drastica riduzione del reddito e dalla conseguente difficoltà a pagare il canone di locazione, evitando provvedimenti di sfratto da parte dei proprietari e le conseguenti ricadute sociali. Il protocollo stabilisce incentivi per la ricontrattazione dei canoni con l'abbassamento dell'aliquota IMU e il passaggio al canone concordato, la rimodulazione degli affitti con una riduzione di almeno il 15% del canone e la possibilità della liquidazione di un contributo affitti direttamente ai proprietari in caso di morosità.Ci auguriamo che questa iniziativa - conclude la rappresentante del Sunia - sia il primo esempio di una calmierazione degli affitti che venga introdotta anche dalle altre Amministrazioni del nostro territorio”.