Castelnuovo: da lunedì 29 giugno gli uffici comunali riaprono al pubblico con la presenza di personale

Riapertura nel rispetto delle misure anti Covid-19, previo appuntamento telefonico o telematico

Da lunedì 29 giugno a Castelnuovo Berardenga saranno riaperti al pubblico tutti gli uffici comunali con la presenza del personale. Per accedere è richiesto l’appuntamento telefonico o telematico contattando gli uffici interessati ai numeri presenti sul sito www.comune.castelnuovo.si.it . Fino al 31 luglio, inoltre, sarà attiva la modalità di smart working per i dipendenti comunali attivata dal Comune di Castelnuovo Berardenga fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria Covid-19.“Gli uffici comunali - spiega l’assessore al personale, Mauro Minucci - saranno riaperti nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali per contrastare il contagio da Covid-19 e contenute nei protocolli che abbiamo definito insieme ai rappresentanti delle Rsu, Rappresentanze Sindacali Unitarie, dei dipendenti comunali, della Rls, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e compiti specifici, e dei sindacati territoriali. Da lunedì tutti gli uffici comunali saranno riaperti con la presenza di personale e ringrazio i dipendenti che fin dai primi giorni dell’emergenza hanno sempre garantito i servizi rivolti ai cittadini, sia con lo smart working che con la presenza, indispensabile per alcuni uffici nelle fasi più impegnative dell’emergenza sanitaria”.