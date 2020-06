Castelnuovo B.ga: pubblicati i bandi per il contributo affitti e il bonus idrico

Domande aperte fino al 31 luglio nel rispetto dei requisiti previsti dai bandi pubblicati sul sito istituzionale

Sono aperte fino al 31 luglio, a Castelnuovo Berardenga, le domande per accedere ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione e al bonus idrico integrativo per l'anno 2020 relativo alla spesa sostenuta nell’anno 2019. Le due misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione sono rivolte a cittadini residenti nel comune castelnovino in possesso dei requisiti previsti dai bandi pubblicati sul sito www.comune.castelnuovo.si.it insieme ai moduli necessari per presentare la domanda.Il contributo a integrazione dei canoni di locazione conta su risorse regionali e sarà assegnato a cittadini residenti a Castelnuovo Berardenga con valori Ise compresi fra 13.391,82 euro e 28.770,41 euro; titolari di un regolare contratto di locazione a uso abitativo per l’alloggio di residenza; privi di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui viene presentata la domanda e privi di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30; spedita tramite raccomandata postale A/R al Comune di Castelnuovo Berardenga oppure inviata tramite mail all'indirizzo protocollo@comune.castelnuovo.si.it e tramite PEC all'indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it Il bonus idrico è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga in possesso di un contratto di fornitura esclusivamente per l’abitazione di residenza individuale oppure in utenze aggregate, quali quelle condominiali. Per poter richiedere il contributo, è necessario anche essere in possesso di un ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, riferito al nucleo familiare compreso fra 8.265 euro e 15.749 euro. Le richieste possono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.castelnuovo.si.it ; per posta elettronica certificata PEC all'indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it ; presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Castelnuovo Berardenga nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 oppure spedite tramite raccomandata postale A/R.