Castelnuovo Berardenga: da lunedÃ¬ 13 luglio riapre lo sportello di Sei Toscana

Il servizio sarà operativo nella sede distaccata dell’Ufficio anagrafe

Da lunedì 13 luglio torna operativo lo sportello di Sei Toscana a Castelnuovo Berardenga. Il servizio è stato trasferito dal Palazzo comunale alla sede distaccata dell'Ufficio anagrafe e servizi demografici, in piazza Matteotti 11, dove sarà a disposizione dei cittadini ogni lunedì, dalle ore 14 alle ore 17. Presso lo sportello è possibile ricevere informazioni sulla bolletta Tari, sulle volture delle intestazioni delle utenze, su nuove attivazioni e cessazioni, e richiedere la Sei Card per l'accesso ai cassonetti e le chiavette per l'utilizzo delle casine dell'acqua.