Castelnuovo: fototrappole in azione contro l’abbandono di rifiuti

Installate da alcuni mesi, hanno permesso di accertare comportamenti incivili e contro il decoro del territorio

Le fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti collocate a Castelnuovo Berardenga si confermano uno strumento di deterrenza a tutela dell’ambiente. Installate alcuni mesi fa con 22 postazioni distribuite su tutto il territorio comunale, dopo un periodo di perfezionamento e rodaggio, gli occhi elettronici hanno permesso al Comune di svolgere, con la collaborazione della Polizia municipale e degli ispettori ambientali di Sei Toscana, accertamenti che hanno portato all'identificazione di alcune trasgressioni e alle conseguenti sanzioni, con particolare attenzione per l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e di materiale elettronico.“Il Comune di Castelnuovo Berardenga - spiega Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore all’ambiente - è impegnato da molti anni nella raccolta differenziata e nella crescente sensibilizzazione dei cittadini. Il conferimento corretto dei rifiuti è importante per garantire la tutela dell’ambiente e il decoro del nostro territorio e a questo si unisce l’aspetto economico. Vanno considerati, infatti, anche i costi del conferimento non corretto, che impedisce di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e il relativo raggiungimento degli obiettivi fissati dalle normative in materia con ricadute su tutta la comunità.L’installazione delle fototrappole - aggiunge Maggi - è stata decisa lo scorso anno insieme a Sei Toscana, il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, per disincentivare comportamenti incivili e irrispettosi verso coloro che conferiscono correttamente i rifiuti. Lo scopo di questi strumenti e delle relative sanzioni verso chi trasgredisce le regole, è proprio quello di educare i cittadini al corretto utilizzo di tutti i sistemi di raccolta differenziata e di far conoscere i servizi a loro disposizione. Continueremo, pertanto, a tenere attive le fototrappole, capaci di registrare anche in orario notturno, e saranno ancora operativi gli ispettori ambientali formati da Sei Toscana. L’amministrazione comunale sta preparando anche un vademecum informativo rivolto a famiglie e utenze non domestiche per illustrare tutti i sistemi di conferimento dei rifiuti e per ricordare le numerose opportunità di raccolta differenziata nel rispetto dell’ambiente e della comunità”.