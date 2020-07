Castelnuovo: rinnovata la convenzione con Asciano per asili nido, scuole dell’infanzia e primaria

L’atto permette ai cittadini che vivono in zone confinanti dei due Comuni di contare su reciproche agevolazioni

Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha rinnovato la convenzione con l’amministrazione comunale di Asciano relativa ai servizi di nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria per l’anno scolastico ed educativo 2020-2021. L’atto permette ai cittadini che vivono nelle zone confinanti dei due Comuni di usufruire delle reciproche agevolazioni comunali per i servizi di asilo nido, trasporto e mensa scolastica.Sulla base della convenzione, il Comune di Castelnuovo Berardenga riserva cinque posti presso il nido di infanzia a Montaperti ai bambini residenti nel Comune di Asciano. Per quanto riguarda l’accesso ai servizi, inoltre, i genitori di bambini residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga che intendono far frequentare ai propri figli la scuola statale dell’infanzia e primaria di Arbia, situata nel Comune di Asciano, devono presentare la domanda di ammissione all’Istituto Scolastico Comprensivo “Sandro Pertini” di Asciano e fare riferimento, per i servizi di mensa e trasporto scolastico al Comune di Asciano, che si impegna a garantire le stesse agevolazioni previste per i bambini residenti nel proprio territorio. Al tempo stesso, i genitori di bambini residenti nel Comune di Asciano che intendono far frequentare ai propri figli la scuola statale dell’infanzia e primaria di Castelnuovo Berardenga, dovranno presentare domanda di ammissione all’Istituto scolastico comprensivo di Castelnuovo Berardenga e fare riferimento per refezione scolastica e scuolabus all’amministrazione comunale castelnovina che applicherà le stesse agevolazioni previste per i propri cittadini.