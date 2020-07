I vigneti del Chianti diventano un grande cinema all’aperto con il Chianti Classico di Vagliagli 2020

Mercoledì 22 a Vallepicciola prima proiezione con Grease con John Travolta e Olivia Newton-John

Il fascino e la magia del grande schermo incontrano la bellezza del Chianti e i suoi vini d’eccellenza. È tutto pronto per la prima di “Cinema all’aperto con il Chianti Classico di Vagliagli”, in programma mercoledì 22 luglio a Vallepicciola. L’azienda, che si trova nella frazione di Pievasciata, ospiterà la proiezione del film cult “Grease”, del regista Randal Kleiser interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John.L’inizio della proiezione è previsto per le 21.30, mentre la degustazione inizierà a partire dalle ore 19.45. Per info e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 0577 1698718, 342 0369692, utilizzando anche Whatsapp, o inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica shop@vallepicciola.com. L'iniziativa nasce per iniziativa della Polisportiva Vagliagli, insieme alle aziende agricole del territorio. Le proiezioni dei film si svolgeranno nella piazza di Vagliagli e nelle aziende che hanno collaborato. Il Comune di Castelnuovo Berardenga patrocina e supporta la manifestazione