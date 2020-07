''Io, lei, me'', danza per il Chianti Festival a Castelnuovo

Martedì 28 Luglio a danza al tramonto in piazza Marconi con la compagnia Atacama

Uno spettacolo di danza al tramonto è la bella sorpresa che riserva martedì 28 luglio il Chianti Festival. “Io, lei, me” è un assolo della compagnia romana Atacama, diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol, prodotto con il contributo di MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Dipartimento Dello Spettacolo.Un evento che sarà presentato a Castelnuovo Berardenga in piazza Marconi in un orario insolito in cui la luce del sole accoglierà con i toni dorati del tramonto questa storia al femminile.Così la coreografia interpretata da Valeria Loprieno attraverserà le infinite e innumerevoli sfaccettature dell’animo umano, che può passare dalla gioia al dolore, dalla paura allo stupore, dal piacere alla vergogna, in un frangente di secondo, per svelare le contraddizioni dell'animo umano. Le musiche originali di Epsilon Indi suggeriscono la destrutturazione dei movimenti, la loro segmentazione e frammentazione, rappresentando la condizione esistenziale della protagonista dove coesistono forza e fragilità, coraggio e paura. La ricerca performativa è tutta centrata sul corpo eroico femminile, nudo nella propria esposizione, senza pelle né difese.Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, sarà presentato alle ore 19:30 ed è inserito nel cartellone del Chianti Festival, rassegna di teatro, danza e musica organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo.