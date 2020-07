Castelnuovo: modifiche alla viabilità per Strade Bianche

Variazioni sabato 1° agosto, a Castelnuovo Berardenga, Monteaperti e Casetta



Il territorio di Castelnuovo Berardenga sarà attraversato domani, sabato 1° agosto, dalla gara ciclistica per professionisti “Strade Bianche” e "Strade bianche Women Elite", con alcune conseguenti modifiche provvisorie alla circolazione. E’ prevista, infatti, la sospensione della viabilità a Castelnuovo Berardenga dalle ore 14 fino al passaggio fine corsa e dalle ore 16.45 fino al passaggio fine corsa; a Monteaperti, dalle ore 14.15 fino al passaggio fine corsa e dalle ore 16.45 fino al passaggio fine corsa e a Casetta, dalle ore 13.45 fino al passaggio fine corsa.



In particolare, la gara attraverserà il capoluogo arrivando dal raccordo autostradale Siena Bettolle e proseguirà toccando via delle Crete, via della Vigna e via dell’Arbia, per poi proseguire verso Pacina. A Monteaperti la manifestazione arriverà da nord e attraverserà via dei Ghibellini per poi svoltare al monumento dedicato ai martiri di Scalvaia e proseguire verso Vallina e Pieve a Bozzone. A Casetta, infine, la gara attraverserà il centro abitato in direzione Val di Biena.