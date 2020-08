Cinema e vino sotto le stelle, con nuova tappa nei vigneti di Vagliagli

Mercoledì 5 agosto appuntamento nella Tenuta Mocenni - Bindi Sergardi con il film “Harry, ti presento Sally”

Continuano le proiezioni sotto le stelle nei vigneti di Vagliagli, accompagnate dalla degustazione di calici di vino. Mercoledì 5 agosto la rassegna “Cinema all'aperto con il Chianti Classico di Vagliagli” fa tappa nella Tenuta Mocenni - Bindi Sergardi con il film “Harry, ti presento Sally”, diretto da Rob Reiner e interpretato, fra gli altri, da Meg Ryan. Dalle ore 19 sarà possibile degustare il vino, in attesa della proiezione fissata per le ore 21. Per partecipare alla serata è consigliata la prenotazione, contattando il numero 340-3715492 oppure l’indirizzo mail visit@bindisergardi.it. La rassegna “Cinema all'aperto con il Chianti Classico di Vagliagli” andrà avanti fino al 9 settembre, con proiezioni e degustazioni ospitate in alcune aziende vitivinicole del territorio di Vagliagli. L’iniziativa è promossa dalla Polisportiva Vagliagli con il supporto del Consorzio Chianti Classico e il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga.