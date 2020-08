Castelnuovo Berardenga, tappa a Dievole Wine Resort per la rassegna di cinema e vino

Mercoledì 19 agosto appuntamento sotto le stelle con il film "Il paziente inglese"

La rassegna ”Cinema all'aperto con il Chianti Classico di Vagliagli” arriva nel Dievole Wine Resort con il film “Il paziente inglese”. L’appuntamento è per mercoledì 19 agosto, con aperitivo a partire dalle ore 19 degustando i vini di produzione dell’azienda vitivinicola Dievole, mentre alle ore 21 è in programma la proiezione del film pluripremiato e tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore canadese Michael Ondaatje. Per partecipare è richiesta la prenotazione al numero 0577-322632 oppure all’indirizzo mail reservation@dievole.it. La rassegna “Cinema all'aperto con il Chianti Classico di Vagliagli” è promossa dalla Polisportiva Vagliagli con il supporto del Consorzio Chianti Classico e il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga. Le proiezioni andranno avanti fino al 9 settembre con film e degustazioni ospitate in alcune aziende vitivinicole del territorio di Vagliagli.