Nuove serate di cinema e vino sotto le stelle a Vagliagli

Lunedì 24 agosto tappa a Borgo Scopeto. Mercoledì 26 agosto a Vallepicciola

Doppio aperitivo seguito da proiezione sotto le stelle con il ”Cinema all'aperto con il Chianti Classico di Vagliagli”. Lunedì 24 agosto la rassegna promossa dalla Polisportiva Vagliagli con il supporto del Consorzio Chianti Classico e il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga arriva a Borgo Scopeto con il film “007 - Quantum of Solace”, diretto da Marc Foster, interpretato da Daniel Craig e girato anche a Siena. Mercoledì 26 agosto la rassegna torna a Vallepicciola con il fim “Thelma&Louise”, diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis. I due appuntamenti inizieranno alle ore 19 con l’aperitivo degustando vini di produzione delle aziende ospiti e continueranno alle ore 21 con la proiezione del film.Informazioni. Per partecipare alla serata del 24 agosto a Borgo Scopeto, è possibile contattare il numero 0577-32001 oppure l’indirizzo mail info@borgoscopetorelais.it. Per la serata del 26 agosto, è richiesta la prenotazione ai numeri 0577-1698718 e 342-0369692 oppure all’indirizzo mail shop@vallepicciola.com. La rassegna ”Cinema all'aperto con il Chianti Classico di Vagliagli” andrà avanti fino al 9 settembre con film e degustazioni ospitate nelle aziende vitivinicole del territorio di Vagliagli.