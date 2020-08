Castelnuovo: nuova viabilitÃ  fra via Mazzei e via Garibaldi

Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in arrivo da via Garibaldi per garantire la sicurezza stradale e pedonale

Nei prossimi giorni a Castelnuovo Berardenga sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra all'intersezione fra via Mazzei e via Garibaldi per i veicoli in arrivo da quest’ultima. La nuova viabilità, che sarà opportunamente segnalata al momento dell’entrata in vigore, è stata decisa dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza stradale e pedonale in una delle vie principali del centro storico, al termine della quale, per svoltare a destra, i veicoli sono attualmente costretti a eseguire manovre spesso pericolose a causa della ridotta ampiezza della strada e della presenza di immobili. L'accesso a piazza Marconi sarà ancora possibile da via Garibaldi, proseguendo per piazza Matteotti, e da via Mazzei, provenendo da via della Vigna, via dell'Arbia e piazza della Citerna.