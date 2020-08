Aperitivo nel salotto con vista sul Chianti Classico, con due appuntamenti a San Gusmè e Vagliagli

L’Associazione di produttori di vino Classico Berardenga, che conta fra i soci 20 aziende del territorio di Castelnuovo Berardenga, organizza due serate estive con il titolo Vivi Classico Berardenga - in programma sabato 29 agosto e venerdì 4 settembre - pensate per l’assaggio dei vini dedicate al pubblico locale (residenti e turisti) e volte a promuovere le caratteristiche specifiche e uniche di un territorio vitivinicolo. Vivi Classico Berardenga aprirà le porte in entrambe le date alle ore 18 per l’assaggio dei vini, con dieci aziende protagoniste in ogni appuntamento, e proseguirà alle ore 19.30 con un momento di approfondimento, una chiacchierata nel “salotto” del vino allestito per l’occasione. Le due serate sono realizzate con il patrocinio del Consorzio Vino Chianti Classico e del Comune di Castelnuovo Berardenga.Sabato 29 agosto l’appuntamento è nel giardino di Borgo San Gusmè, in Piazza Macinella, e a condurre la conversazione sarà la giornalista e sommelier Sara Boriosi con un focus dal titolo “I grandi, i piccoli: un unico territorio”. Venerdì 4 settembre in Piazza Padella, a Vagliagli, sarà, invece, la volta del giornalista Leonardo Romanelli con il tema: “Il Sangiovese della Berardenga a tavola!”. In entrambe le serate, saranno ospiti alcuni produttori di vino, professionisti del settore della ristorazione e della stampa enogastronomica. Al termine, sarà possibile assaggiare le proposte di menu e drink a cura di Paracelso e continuare con la degustazione gratuita dei vini di Classico Berardenga.Per l’intera giornata di sabato 29 agosto e di venerdì 4 settembre, inoltre, resteranno aperte, dalle ore 10 alle ore 17, le cantine dei soci dell’Associazione di produttori di vino Classico Berardenga per accogliere i visitatori con un calice di benvenuto e per consentire di assaggiare, in via del tutto eccezionale, le etichette dei CRU di Terra Vocata, risultato del progetto di micro vinificazione che l’Associazione sta portando avanti con una ricerca agronomica e enologica collettiva sulle migliori vigne aziendali.L’etichetta Vivi Classico Berardenga comprende anche un progetto territoriale più ampio, iniziato con la creazione di una Mappa virtuale condivisa nella sezione VIVI CB del sito associativo, in cui sono segnalate, oltre alle aziende di vino, le strutture ristorative e dell'ospitalità presenti in zona, con il suggerimento di itinerari possibili per godere pienamente del soggiorno.Informazioni. L’ingresso agli eventi è libero ed è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail info@classicoberardenga.it.