San Gusmè, Festa del Luca ridotta ma nel rispetto della tradizione

Il tradizionale appuntamento si svolgerà giovedì 10 settembre con un doppio appuntamento

Il Covid-19 non ferma l’appuntamento con la tradizionale Festa del Luca a San Gusmè, che si svolgerà anche quest’anno seppure in forma molto ridotta. L’edizione 2020 sarà concentrata in un’unica giornata, fissata per giovedì 10 settembre, che si aprirà alle ore 15.30 in Piazza Castelli, nel cuore del borgo castelnovino, con il convegno “Economia e crescita produttiva in armonia con la natura: innovazione e nuove opportunità post pandemia”, e continuerà alle ore 20.30 con la “Cena spettacolo nella terrazza del Chianti” allestita nel parcheggio belvedere di San Gusmè. I due appuntamenti sono organizzati dalla Pro Loco di San Gusmè, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e il supporto di alcuni partner, e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.“La Festa del Luca quest’anno giunge alla sua 41esima edizione - afferma Chiara Maggi, alla guida della Pro Loco di San Gusmè da pochi mesi - e abbiamo voluto dare continuità a questo appuntamento, seppure in forma ridotta e nel rispetto delle disposizioni nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19. Piazza Castelli ospiterà, come ogni anno, il convegno con la presenza di numerosi relatori che tratteranno temi legati allo sviluppo sostenibile del territorio. La serata continuerà con la cena in una nuova location, con una vista panoramica sulle colline che circondano il nostro borgo ricche di vigneti e con la città di Siena all’orizzonte”.Il convegno “Economia e crescita produttiva in armonia con la natura: innovazione e nuove opportunità post pandemia” animerà Piazza Castelli con gli interventi di numerosi ospiti dedicati al tema dello sviluppo sostenibile del territorio, filo conduttore di un convegno che, da oltre venti anni, rappresenta un appuntamento fisso per la Festa del Luca. Fra i relatori ci sarà anche Massimiliano Fuksas, architetto e designer, affiancato da rappresentanti istituzionali, architetti, periti industriali, ingegneri e geometri, esponenti del mondo agrario, biomedicale e associativo. A seguire, la “Cena spettacolo nella terrazza del Chianti” proporrà piatti e sapori del territorio accompagnati dai vini Chianti Classico dell’Azienda Agricola Boschetto Campacci e della Tenuta di Arceno e dalle musiche e canti popolari del gruppo “La Serpe d'Oro”. Per partecipare alla cena è obbligatorio prenotarsi al numero 345-9308292 oppure scrivendo all’indirizzo mail prosangusme@gmail.com. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.sangusme.it , seguire la pagina Facebook Pro Loco San Gusmé, telefonare al numero 345-9308292 oppure scrivere all’indirizzo mail prosangusme@gmail.com.