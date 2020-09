''Castelnuovo Berardenga, chi sporcava si trattenga'': guida pratica per la corretta raccolta dei rifiuti

La guida sarà presentata giovedì 10 settembre a San Gusmè e distribuita nelle prossime settimane

Si intitola “Castelnuovo Berardenga, chi sporcava si trattenga” la guida realizzata dal Comune castelnovino con il contributo di Sei Toscana per far conoscere da vicino il sistema dei rifiuti sul territorio comunale e promuovere una raccolta differenziata crescente, sia nella qualità che nella quantità. La guida, realizzata per la prima volta in provincia di Siena, sarà presentata nel corso del convegno “Economia e crescita produttiva in armonia con la natura” in programma domani, giovedì 10 settembre a San Gusmè in occasione della Festa del Luca e sarà distribuita entro le prossime settimane a cittadini ed esercizi commerciali.La guida “Castelnuovo Berardenga, chi sporcava si trattenga” riprende una campagna ambientale promossa sul territorio castelnovino negli anni Ottanta e presenta, in 32 pagine, il progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti promosso negli ultimi anni puntando sulle 4 R - ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare - e sulla raccolta differenziata nel rispetto delle normative vigenti. Attraverso l’opuscolo, è possibile conoscere da vicino le modalità di conferimento rifiuti; come utilizzare correttamente la 6Card, i cassonetti ad accesso controllato e gli ecocompattatori; come accedere e quali rifiuti conferire ai Centri di Raccolta di Pianella e Cornia; come effettuare un corretto compostaggio domestico e come smaltire i rifiuti ingombranti, i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e altri rifiuti particolari che potrebbero danneggiare l’ambiente e la sua tutela.