Castelnuovo: Palazzo comunale senza barriere architettoniche

Conclusi nei giorni scorsi gli interventi di installazione di ascensore e rampe di accesso

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel Palazzo comunale di Castelnuovo Berardenga, che rendono accessibili a tutti uffici e servizi. Gli interventi hanno portato all'installazione di un ascensore e di alcune rampe di accesso all'ingresso del Municipio, per un investimento complessivo di circa 145mila euro, di cui 108mila euro in arrivo dalla Regione Toscana per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici e l’accesso anche a persone con disabilità.Il nuovo ascensore è a basso consumo energetico, grazie a un sistema di ricarica della batteria tutte le volte che viene utilizzato che consente circa 100 corse al giorno senza il consumo di energia elettrica. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione della Commissione consiliare per l’abbattimento delle barriere architettoniche.