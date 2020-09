Regionali 2020 - A Castelnuovo presentazione della lista Toscana a Sinistra organizzata da Potere al Popolo

Domenica 13 settembre, a Castelnuovo Berardenga, alle ore 17 in piazza Marconi e poi alle 18 nell’auditorium di Villa Chigi, ci sarà una iniziativa pubblica a sostegno della lista Toscana a Sinistra e di confronto con la cittadinanza, in cui verranno presentati i candidati del collegio di Siena (Michele Vittori, Fiorenza Bettini, Sabrina Pirri, Lia Valentini, Michele Pinassi, Roberto Fondelli) e il programma elettorale.L'iniziativa è organizzata da Potere al Popolo Castelnuovo e sarà introdotta dal consigliere comunale Roberto Montanelli"Anche a Castelnuovo Berardenga c'è fermento in vista delle elezioni regionali. Non di certo per le campagne elettorali del centro-destra e del centro-sinistra, che non scaldano i cuori delle persone e sono l'espressione di due schieramenti che fanno finta di contrapporsi ma difendono in sostanza gli stessi interessi, di certo non quelli dei ceti popolari e dell’ambiente, ma per l’attivismo di quella parte di comunità che non si sente rappresentata né da Giani né dalla Ceccardi e che sostiene la Lista Toscana a Sinistra - spiega in un intervento Potere al Popolo."Un progetto di alternativa politica che propone un nuovo modello socio-economico, che restituisca speranza e che porti in consiglio regionale la voce dei disoccupati, dei precari, degli sfruttati, dei lavoratori e dei pazienti della sanità pubblica, degli studenti e degli insegnanti in una scuola sempre più a pezzi, dei lavoratori e degli utenti dei trasporti pubblici sempre più inefficiente, dell’ambiente sfruttato e depredato.E’ naturale che, a Castelnuovo, sia Potere al Popolo a sostenere il collegamento ideale tra l'esperienza di opposizione svolta con il consigliere comunale Roberto Montanelli e quella di Tommaso Fattori in consiglio regionale, in quanto unica forza che, in analogia con quanto si propone Toscana a Sinistra a livello regionale, sta lavorando per creare un'alternativa politica al di fuori del rigido schema bipolare a cui vorrebbero costringerci.Aria nuova insomma, perché qui si parla di una visione nitida per il futuro della comunità e del territorio da costruire in stretta connessione con i cittadini, confrontandosi con esigenze, problematiche e contraddizioni, rifiutando la politica a cui ci hanno abituati fino ad ora, fatta di compromessi e di tatticismi spartitori che portano spesso i partiti a farsi la guerra o allearsi a seconda delle elezioni e della convenienza."