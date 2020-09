Castelnuovo: rientro in aula in sicurezza e con servizi garantiti

Gli auguri di buon anno scolastico da parte dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga augura buon anno scolastico agli alunni, ai docenti e al personale scolastico di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado presenti sul territorio castelnovino. L’amministrazione, inoltre, rinnova la disponibilità a confrontarsi sullo svolgimento dell’attività scolastica nell’ambito dei servizi di propria competenza, mensa e trasporto scolastico, organizzati in base all’orario delle attività didattiche stabilite e comunicate dai due istituti comprensivi di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni.Gli incontri fra Amministrazione comunale e dirigenze scolastiche hanno preso il via all’inizio dell’estate per organizzare l’attività didattica nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Grazie a un forte spirito di collaborazione, nonostante le difficoltà e la necessità di rivedere gli orari, da parte della dirigenza scolastica, e l’erogazione dei servizi, da parte del Comune, sono state individuate soluzioni che permetteranno di garantire lo svolgimento delle attività didattiche, della mensa e del trasporto scolastico con le dovute misure anticontagio. Il sindaco e la giunta ringraziano gli uffici comunali che, negli ultimi mesi, si sono adoperati per portare avanti gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici e la riorganizzazione dei servizi con l’obiettivo primario di garantire la continuità didattica e di ridurre i disagi per alunni, famiglie e docenti.