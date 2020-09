Castelnuovo: agevolazioni Tari per esercizi commerciali e nuove risorse per scuole e territorio

Nella seduta del Consiglio comunale via libera al nuovo regolamento Tari e a variazioni di bilancio

Un nuovo regolamento e tariffe per la Tari nell’anno 2020, rafforzando il supporto di soggetti colpiti dall’emergenza Covid 19, e nuove risorse da destinare al potenziamento della videosorveglianza e a interventi straordinari nelle scuole e sul territorio. Sono stati questi i temi principali del consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, riunito ieri, lunedì 14 settembre, nell’Auditorium di Villa Chigi, in presenza e nel rispetto delle norme anticontagio.Tari 2020. Il nuovo regolamento per la Tari approvato dal consiglio comunale prevede esenzioni per tutte le attività commerciali chiuse nel periodo del lockdown, grazie allo stanziamento di risorse proprie da parte del Comune. Le agevolazioni, in particolare, prevedono la riduzione per tre mesi del 100 per cento della parte variabile della tariffa e del 50 per cento della parte fissa. Le esenzioni per le attività commerciali si aggiungono a quelle previste per le utenze domestiche con ISEE inferiore a 13mila euro, già varate dal consiglio comunale e inserite nel bilancio di previsione per il 2020. Con il nuovo intervento sul fronte Tari, l’amministrazione comunale castelnovina ha impegnato, complessivamente, oltre 100 mila euro di risorse proprie per sostenere imprese e cittadini del proprio territorio.Nuove risorse per scuole, territorio e videosorveglianza. Il consiglio comunale ha dato anche il via libera allo stanziamento di 25 mila euro per interventi straordinari nelle scuole castelnovine, che vanno ad aggiungersi ai 103 mila euro già stanziati dall’amministrazione nelle scorse settimane contando su risorse proprie e su contributi nell’ambito del PON, Programma operativo nazionale. I fondi a disposizione finora hanno permesso l’adeguamento degli spazi e degli arredi delle scuole castelnovine alle misure di distanziamento sociale previste dall'emergenza Covid 19 e la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Le nuove risorse porteranno avanti altri interventi straordinari sul fronte dell’edilizia scolastica.Nel corso della seduta, inoltre, è stato approvato lo stanziamento di 83mila euro, di cui 60mila dalla società consortile Gal Leader Siena e 23mila euro di risorse proprie del Comune castelnovino, che andranno a sostenere interventi di riqualificazione in Vicolo dell’Arco e via Garibaldi. Disco verde, infine, per 60 mila euro da destinare al potenziamento della videosorveglianza, con installazione di telecamere nelle frazioni di Casetta, Pancole, Monteaperti, Colonna del Grillo, Ponte a Bozzone, San Gusmè e Villa a Sesta, che andranno ad affiancare quelle già collocate a Castelnuovo Berardenga, Pianella, Pievasciata, Vagliagli e Quercegrossa. Le risorse sono composte da 30mila in arrivo dalla Regione Toscana, 15mila da fondi comunitari e 15mila dal Comune di Castelnuovo Berardenga.