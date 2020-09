Castelnuovo Berardenga, manutenzione sulla rete idrica di San GusmÃ¨

I lavori di AdF in programma venerdì 25 settembre dalle 8.30 alle 11.30

Castelnuovo Berardenga, manutenzione sulla rete idrica di San Gusmè. I lavori di AdF sono in programma venerdì 25 settembre dalle 8.30 alle 11 e potranno determinare la temporanea sospensione dell'erogazione idrica alle utenze situate in via degli Etruschi e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 11.30 del giorno stesso.L'eventuale interruzione - così come il conseguente ripristino - dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.