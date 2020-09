Castelnuovo: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio comunale

La seduta è convocata per mercoledì 30 settembre, alle ore 9, nell’Auditorium di Villa Chigi Saracini

Il Consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga torna a riunirsi mercoledì 30 settembre alle ore 9. La seduta si svolgerà nell'Auditorium di Villa Chigi Saracini, in presenza e nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. L’ordine del giorno vede fra i punti principali la costituzione del Consiglio di zona di Quercegrossa – La Ripa condiviso con il Comune di Monteriggioni; la presentazione e la presa d’atto del Dup, Documento unico di programmazione 2021-2023; l’approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria, Imu, e alcune modifiche al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari e al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. La seduta esaminerà, inoltre, una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.Nel corso della seduta, la giunta risponderà anche ad alcune interrogazioni e interpellanze e sarà discusso l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo” sull’approvazione della proposta di legge relativa a misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.