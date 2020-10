Castelnuovo: anagrafe e URP al Centro civico di Quercegrossa

La struttura potenzia i servizi per la frazione amministrata da Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni

Il Centro civico di Quercegrossa si prepara ad accogliere il servizio di anagrafe e URP, Ufficio Relazione al Pubblico, distaccato per i cittadini della frazione amministrata dai Comuni di Castelnuovo Berardenga e di Monteriggioni. Il consiglio comunale castelnovino ha approvato nella seduta di ieri, mercoledì 30 settembre, una variazione di bilancio pari a circa 8 mila euro che consentirà di adeguare gli spazi entro poche settimane.“Il Centro civico di Quercegrossa - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, sul cui territorio si trova la struttura - rappresenterà un punto di riferimento per gli abitanti della frazione e delle zone limitrofe e un’opportunità per avvicinare l’amministrazione ai cittadini, fornendo servizi utili senza dover raggiungere il capoluogo. Il potenziamento del Centro civico - aggiunge Nepi - porta a compimento un impegno preso dall’amministrazione comunale e dà una risposta concreta alle richieste giunte negli anni dalla frazione”.