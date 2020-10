Castelnuovo presenta il nuovo Piano di protezione civile

Giovedì 8 ottobre, alle ore 21.15, incontro pubblico per conoscere da vicino lo strumento

Sarà presentato giovedì 8 ottobre in un incontro pubblico il nuovo Piano di protezione civile del Comune di Castelnuovo Berardenga. L’appuntamento è in programma alle ore 21.15 nell’Auditorium di Villa Chigi Saracini, con accesso consentito a cittadini, operatori e associazioni di volontariato nel rispetto delle norme anti Covid-19. Il Piano sarà presentato dal sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, e dal vicesindaco e assessore con delega alla Protezione civile, Alessandro Maggi, insieme ai tecnici della società di progettazione che ha redatto lo strumento operativo.“Con il nuovo Piano di protezione civile - afferma Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore con delega alla Protezione civile - il nostro territorio si dota di un nuovo strumento più moderno, funzionale e adeguato ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e difficoltà legate a eventi naturali. Grazie alla revisione del Piano, infatti, potremo contare anche su personale e attrezzature adeguate per rispondere al meglio alle esigenze di un’area complessa e articolata come quella di Castelnuovo Berardenga e delle sue numerose frazioni, con caratteristiche particolari dovute alla densità abitativa che rendono più complessa la gestione delle emergenze. Ringrazio i tecnici che hanno elaborato il Piano e, in particolare, la struttura tecnica del nostro Comune, che ha svolto un ruolo importante di supporto e coordinamento lungo tutto il percorso. Dopo la fase delle osservazioni, attualmente in corso, il Piano arriverà in consiglio comunale per la sua approvazione, prima di diventare operativo”.