Castelnuovo: investimenti su impianti sportivi e Wi-Fi in aree pubbliche

Previste connessioni internet gratuite nel capoluogo e nelle frazioni con il progetto WiFi4EU. Stanziate risorse anche per completare la riqualificazione delle strutture sportive a Casetta e Castelnuovo

Castelnuovo Berardenga investe nel potenziamento delle reti Wi-Fi e nel miglioramento degli impianti sportivi sul proprio territorio. Nel corso del consiglio comunale che si è svolto nei giorni scorsi, sono state approvate due variazioni al bilancio di previsione per il 2020 che consentiranno interventi per potenziare le connessioni internet negli spazi pubblici, sia nel capoluogo che nelle frazioni, e per completare la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi a Casetta e la riqualificazione del campo sportivo “Artemio Franchi” a Castelnuovo Berardenga.Per potenziare le connessioni Wi-Fi nelle aree pubbliche, il Comune di Castelnuovo Berardenga ha stanziato 9 mila euro che si uniranno ai 15mila euro ricevuti dalla Regione Toscana attraverso il progetto WiFi4EU, promosso dall'Unione europea per favorire la diffusione di WiFi gratuito negli spazi pubblici. L’iniziativa permetterà di estendere le connessioni internet in Piazza Marconi, a Castelnuovo Berardenga, e nelle frazioni di Quercegrossa, nell’area degli impianti sportivi; San Gusmè, nella terrazza sopra il parcheggio; Ponte a Bozzone; Vagliagli; Pancole, presso il Centro civico; Pianella, presso la piscina comunale, l’area camper e gli impianti sportivi, e a Villa a Sesta.Gli interventi di miglioramento degli impianti sportivi prevedono la manutenzione ordinaria delle strutture di Casetta e il completamento dei lavori sul campo sportivo “Artemio Franchi” di Castelnuovo Berardenga, già avviati contando su contributi regionali e su 100mila euro messi a disposizione dal Comune con risorse proprie. L’intervento nel capoluogo porterà alla sostituzione degli impianti di illuminazione e alla realizzazione di nuovi percorsi di accesso e di spogliatoi con abbattimento delle barriere architettoniche.