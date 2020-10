Intervento del Consorzio di Bonifica lungo l'Ombrone

Tra i numerosi lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, di particolare importanza ci sono quelli sul fiume Ombrone, il principale corso d’acqua nel bacino gestito da Cb6.Si è appena concluso un intervento, nelle vicinanze di Castelnuovo Berardenga, su un tratto di oltre un chilometro (1.090 metri). L’obiettivo dell’attività, portata avanti costantemente lungo tutto il fiume, è stata quella di rimuovere il materiale che ostacolava il regolare deflusso delle acque verso valle. In questo caso si è trattato di un intervento dolce, senza macchine, nel rispetto dell’ambiente, attraverso la decespugliazione manuale della vegetazione in eccesso sulle sponde (e di quella secca e instabile). I lavori a Castelnuovo Berardenga sono stati eseguiti dagli operatori manualmente, con il solo aiuto, quando necessario, di una motosega: così è possibile salvaguardare la vegetazione che cresce sulle sponde del fiume. Il letto è stato liberato da una grande quantità di rami e tronchi: il Consorzio è sempre impegnato per la tutela del rischio idraulico, per garantire la sicurezza pubblica.