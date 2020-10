Comune di Castelnuovo: appello alla responsabilità collettiva in vista di Ognissanti

Il sindaco Fabrizio Nepi invita a rispettare le norme anticontagio e a evitare gli assembramenti



“Per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 è fondamentale il contributo di tutti e un senso di responsabilità collettiva rivolto, soprattutto, alla difesa delle persone più anziane, linfa della nostra comunità e, al tempo stesso, soggetti più esposti al virus”. Inizia così l'invito che il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, rivolge ai suoi cittadini in vista della festività di Ognissanti e delle tradizionali visite ai cimiteri, con l’invito a rispettare il divieto di assembramenti e le consuete norme anticontagio: indossare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e igienizzare frequentemente le mani.



“In questi mesi - continua Nepi - abbiamo capito come questo virus possa essere particolarmente pericoloso per le persone anziane con patologie pregresse e, in generale, per le persone più fragili. Per questo motivo, si consiglia ai nostri anziani di fare particolare attenzione nel frequentare luoghi affollati, evitando qualsiasi tipo di contatto, e invitiamo tutti a tutelarli, perché proteggendo loro proteggiamo anche la nostra memoria storica. In vista della festività di Ognissanti, inoltre, si raccomanda a tutti di fare attenzione alle regole e di non creare assembramenti nei cimiteri, programmando, se possibile, la visita nei giorni precedenti o successivi ed evitando saluti con strette di mano e abbracci”.