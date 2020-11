Il Comune di Castelnuovo Berardenga si conferma vicino alle associazioni

Stanziati 46mila euro a sostegno del tessuto associativo, partner importante anche nell’emergenza Covid-19

Il Comune di Castelnuovo Berardenga rafforza il sostegno alle associazioni del territorio, che si stanno confermando partner importanti anche nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha erogato i contributi del piano di riparto 2019, assegnando 46mila euro per progetti attuati nel 2019, e ha rinnovato il supporto ad attività sociali e assistenziali.“L’Amministrazione comunale - afferma l’assessore con delega all’Associazionismo, Martina Borgogni - è sempre stata vicina alla realtà del volontariato e lo è ancora di più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, che ha visto chiudere, nel rispetto dell’ultimo DPCM, i luoghi della socialità e dell'incontro su cui molte associazioni fondano la propria attività. Nonostante tutto, i volontari delle nostre realtà associative si sono messi a disposizione del Comune e della comunità fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria e in questi giorni stanno contribuendo in maniera fondamentale alla distribuzione delle mascherine ricevute dalla Regione Toscana. A tutti loro va il sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale, con la convinzione che il volontariato sia un valore forte e solido sul nostro territorio, capace di mantenere la coesione sociale e di creare spazi di scambio, di condivisione e di crescita da tutelare e salvaguardare per il bene di tutta la comunità”.