Castelnuovo B.ga: contributi a sostegno del doposcuola, nel rispetto delle norme anti Covid-19

Stanziati 19mila euro che andranno a supportare le attività, in sicurezza, a Castelnuovo Berardenga e a Pianella

Il Comune di Castelnuovo Berardenga si conferma vicino alle famiglie con il supporto al doposcuola per gli alunni delle scuole primarie “E. Mazzei”, nel capoluogo, e “G. Rodari”, nella frazione di Pianella. Le attività sono promosse, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, da alcuni genitori con il supporto della Cooperativa Pleiades, per gli alunni della scuola di Castelnuovo Berardenga, e del Circolo Arci “La Società” di Pianella, per i bambini della scuola della frazione. Per sostenere l’iniziativa, l’amministrazione comunale ha stanziato 19mila euro che andranno a finanziare la sanificazione dei locali e delle attrezzature, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e la riduzione delle tariffe per consentire l’accesso ai bambini interessati.“L’amministrazione comunale - afferma l’assessore alla Pubblica istruzione di Castelnuovo Berardenga, Annalisa Giovani - sostiene da molti anni le attività di doposcuola, che rappresentano un supporto educativo per gli alunni e un aiuto per molte famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Con l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti limitazioni della didattica in presenza, questa esigenza sociale è aumentata e abbiamo voluto rafforzare la presenza del Comune accanto alle famiglie e ai bambini, favorendo il loro accesso alle attività didattiche e ludico-sportive in programma, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria”.Le risorse stanziate dal Comune prevedono un contributo di 4.500 euro per la sanificazione dei locali che ospiteranno i progetti di doposcuola a Castelnuovo Berardenga e a Pianella. Inoltre, per gli alunni della scuola “E. Mazzei” - che fa parte dell’Istituto Comprensivo “G. Papini” dove, nell’emergenza Covid-19, è stato previsto un solo rientro pomeridiano per le attività didattiche a fronte dei due rientri regolari - è previsto un contributo mensile pari a 50 euro. Il sostegno economico sarà erogato in caso di Isee inferiore a 30mila euro e con genitori occupati a tempo pieno per motivi lavoro. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'ufficio scuola all’indirizzo mail scuola@comune.castelnuovo.si.it oppure al numero 0577-351340.