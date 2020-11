Castelnuovo: potenziato il segnale telefonico a Ponte a Bozzone

Da mercoledì 11 novembre attivo anche il segnale Tim, dopo attivazione di Vodafone nei mesi scorsi

Da ieri, mercoledì 11 novembre, a Ponte a Bozzone, nel Comune di Castelnuovo Berardenga, è attivo il segnale telefonico Tim, che segue la messa in funzione delle antenne per Vodafone avvenuta lo scorso giugno. L’intervento chiude un’annosa vicenda che ha visto impegnate anche l’amministrazione comunale castelnovina e la Regione Toscana per dare risposta concrete alle richieste dei cittadini e delle attività del territorio. Il segnale già attivo sarà ulteriormente migliorato nei prossimi giorni con interventi da parte dei tecnici Tim.“L’attivazione del segnale Tim a Ponte a Bozzone - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - completa un intervento atteso da tempo dalla comunità locale e risolve, finalmente, uno dei problemi più complessi che l’amministrazione comunale ha gestito negli ultimi anni. Pur non essendo il soggetto direttamente competente, ci siamo fatti subito carico delle richieste degli utenti interessati e abbiamo lavorato con fermezza, insieme a tutti i soggetti coinvolti, per trovare le soluzioni migliori e più rapide. Grazie a questa importante sinergia, Castelnuovo Berardenga è uno dei due Comuni toscani in cui saranno accesi nuovi impianti nel 2020 e ringrazio tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato superando numerose difficoltà, dalla Regione Toscana ad Air Siena, che ha realizzato il traliccio, fino ai soggetti gestori della diffusione del segnale Tim e Vodafone."