Castelnuovo: sportello di Sei Toscana operativo nel rispetto delle norme anti Covid-19

Il gestore del servizio di raccolta rifiuti sarà raggiungibile via telefono e posta elettronica

Da lunedì 23 novembre lo sportello di Sei Toscana, solitamente operativo ogni lunedì al piano terreno del Palazzo Comunale di Castelnuovo Berardenga, sarà raggiungibile per via telefonica, attraverso il numero verde di Sei Toscana 800-127484 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12.30; tramite l’indirizzo di posta elettronica bollettarifiuti@seitoscana.it. Il ricevimento dei cittadini presso lo sportello sarà limitato a casi di effettiva necessità, soltanto su appuntamento e nel rispetto delle norme anti Covid-19.Attraverso gli operatori, è possibile ricevere informazioni sulla bolletta Tari, sulle volture delle intestazioni delle utenze, su nuove attivazioni e cessazioni, richiedere la Sei Card per l'accesso ai cassonetti e le chiavette per l'utilizzo delle casine dell'acqua, conoscere gli orari dei centri di raccolta e prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Quest’ultimo servizio è disponibile anche contattando il numero verde 800-127484, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 13.30 alle 17 e il venerdì, dalle ore 9 alle 13, oppure all’indirizzo mail ingombranti@seitoscana.it. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.seitoscana.it e scaricare la nuova applicazione 6APP, disponibile per smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS.