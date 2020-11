Castelnuovo: aperte le domande per il rimborso dei servizi scolastici non usufruiti nell’anno 2019-2020

Possibilità di presentare le domande da martedì 1° dicembre a lunedì 11 gennaio

Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha pubblicato sul proprio sito Internet, www.comune.castelnuovo.si.it , l’avviso e il modello per presentare la domanda di rimborso per i servizi scolastici (mensa e trasporto) non usufruiti nell’anno scolastico 2019-2020 a causa della sospensione dell’attività didattica nell’emergenza Covid-19. Le domande possono essere presentate da domani, martedì 1° dicembre 2020 a lunedì 11 gennaio 2021 inviando il modulo compilato all'indirizzo mail protocollo@comune.castelnuovo.si.it , come indicato nell’avviso.Il rimborso sarà erogato soltanto agli utenti che non hanno rinnovato i servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020-2021. In caso di conferma dei servizi per l’anno scolastico in corso, invece, la tariffa da pagare sarà scomputata delle mensilità non usufruite a causa del lockdown disposto nell’anno scolastico 2019-2020. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351333 oppure scrivere all’indirizzo mail scuola@comune.castelnuovo.si.it.