Castelnuovo: nuove risorse per servizi ai cittadini e territorio

Approvate in Consiglio comunale variazioni per circa 76mila euro da destinare a misure anti Covid, manutenzioni e nuovi strumenti di comunicazione



Misure destinate ai servizi scolastici, anche in risposta all'emergenza sanitaria, nuovi strumenti di comunicazione istituzionale e manutenzioni del territorio. Sono questi i settori a cui sono destinate le risorse, pari a circa 76 mila euro, stanziate dall'amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga con alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2020 approvate durante il consiglio comunale che si è svolto ieri, lunedì 30 novembre. Nel corso della seduta è stato approvato anche il bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2019, che comprende i risultati patrimoniali ed economici del Comune, dei propri enti strumentali e delle società controllate e partecipate. In chiusura del consiglio comunale, inoltre, il sindaco, Fabrizio Nepi, ha fornito un aggiornamento relativo ai contagi da Covid-19 sul territorio castelnovino.



Le risorse derivanti dalle variazioni di bilancio andranno a sostenere, con 39 mila euro integrati da fondi Miur, l’abbattimento delle rette per gli asili nido nell’anno educativo 2020-2021 e la compartecipazione del Comune per le attività rivolte a bambini da 0 a 3 anni nel mese di luglio 2021, mentre circa 12 mila euro saranno destinati al rimborso dei servizi scolastici (mensa e trasporto) non usufruiti nell’anno scolastico 2019-2020 a causa della sospensione dell’attività didattica nell’emergenza Covid-19. Circa 20 mila euro andranno a finanziare manutenzioni del verde e dei cimiteri, mentre 5 mila euro supporteranno il costo del nuovo sito Internet istituzionale e della nuova App del Comune di Castelnuovo Berardenga, realizzati nel rispetto della normativa su accessibilità e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Via libera anche al bilancio consolidato, che unisce i risultati patrimoniali ed economici del Comune, dei propri enti strumentali e delle società controllate e partecipate: Intesa, SienaCasa, Consorzio Terrecablate, Società della Salute e Terre di Siena Lab.



Comunicazione su emergenza sanitaria. Il quadro relativo ai contagi da Covid-19 sul territorio castelnovino, fornito dal sindaco Fabrizio Nepi e aggiornato alla giornata di ieri, lunedì 30 novembre, registra 25 contagi e 8 guarigioni. “I contagi - ha detto Nepi - hanno raggiunto il picco più alto dall'inizio dell'emergenza nei giorni scorsi, con 57 casi. Adesso sono, fortunatamente, in diminuzione mentre le guarigioni hanno visto un notevole incremento e hanno superato i casi positivi. Questo risultato è frutto dei sacrifici e dell'impegno di tutta la comunità, che ringrazio, ma invito, al tempo stesso, a continuare a rispettare le regole essenziali: lavarsi le mani, indossare correttamente la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale. La strada intrapresa è quella giusta e dobbiamo continuare così per uscire al più presto, tutti insieme, da questa situazione generale e straordinaria”.