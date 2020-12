Castelnuovo: investimenti su territorio, scuole e viabilità

Interventi per la riqualificazione del Parco della Rimembranza, nella scuola primaria “G. Rodari” e a Vagliagli



Riqualificazione del Parco della Rimembranza, adiacente al centro storico castelnovino, rifacimento della pavimentazione della scuola primaria “G. Rodari” e nuove asfaltature a Vagliagli. Sono questi i prossimi interventi previsti dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga e supportati da risorse stanziate con alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2020 varate nella seduta del consiglio comunale che si è svolto nei giorni scorsi.



Gli interventi. Le nuove risorse per la riqualificazione del Parco della Rimembranza ammontano a circa 25 mila euro e vanno a integrare i 40 mila euro già previsti nel bilancio di previsione per l’anno in corso, per un investimento complessivo di circa 65 mila euro. L’intervento permetterà di sistemare i marciapiedi e la pavimentazione in porfido del parco che ricorda i Caduti della Prima guerra mondiale. L’investimento per la scuola primaria “G. Rodari” ammonta a circa 120 mila euro, di cui 80 mila euro in arrivo dal Governo e circa 40 mila euro dal Comune. L’intervento porterà alla sostituzione della pavimentazione, vecchia e obsoleta e ad altri interventi di manutenzione interna. Il miglioramento della viabilità a Vagliagli, infine, conterà su circa 60 mila euro e interesserà la zona di Cignano con nuove asfaltature e il ripristino del manto stradale nei punti più pericolosi.



“L’attenzione del Comune - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - continua senza sosta su tutto il territorio per migliorare le nostre strutture, a partire dalle scuole, e le nostre infrastrutture, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Gli interventi previsti con queste variazioni di bilancio, in particolare, permetteranno di riqualificare il Parco della Rimembranza, che rappresenta un luogo di memoria e di ritrovo per i cittadini nel capoluogo castelnovino, e di rispondere alle segnalazioni dei cittadini di Vagliagli per migliorare la sicurezza stradale grazie alla programmazione e alla condivisione degli interventi fatte con la comunità interessata nelle numerose assemblee che si sono svolte nella frazione. Per quanto riguarda la scuola primaria ‘G. Rodari’, infine, il contributo ottenuto dal Governo dimostra, ancora una volta, la capacità della nostra amministrazione nel ricercare finanziamenti pubblici, specialmente su temi importanti come l'edilizia scolastica”.