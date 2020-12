Castelnuovo: eventi di Natale on line su Alfieri Tv, per rimanere vicini stando lontani in attesa delle Feste

Da martedì 8 a giovedì 24 dicembre appuntamenti on line sul canale YouTube Alfieri Tv e su Facebook



Castelnuovo Berardenga si prepara ad attendere il Natale su Alfieri Tv, il canale YouTube realizzato dal Teatro comunale “Vittorio Alfieri” nei primi mesi dell’emergenza Covid-19, con un cartellone in streaming pensato per mantenere vivo il rapporto con gli spettatori nonostante le limitazioni in vigore. L’iniziativa natalizia è in programma da martedì 8 a giovedì 24 dicembre e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Castelnuovo Berardenga e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche sulla Pagina Facebook Teatro Vittorio Alfieri.



Da martedì 8 a giovedì 24 dicembre, alle ore 19, sarà possibile seguire on line “Alfieri Tv - Pillole di Natale”, con appuntamenti ospitati nella struttura teatrale castelnovina senza pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e rivolti a tutte le età, dagli adulti ai bambini. “Alfieri Tv - Pillole di Natale” sarà un vero e proprio Calendario dell’Avvento via web, con video pillole dedicate al territorio chiantigiano in compagnia di detti, motti e proverbi locali, itinerari, ricette tipiche, oroscopi dell’anno e altre rubriche che uniranno tono serio e scherzoso. Alfieri Tv è realizzato da Irene Giganti, Eleonora Bracciali, Sara Testi, Davide “Rocchino” Lettieri e Francesco Figdal, con le musiche originali di Giacomo Rossi e la regia di Matteo Marsan.



Sabato 12 dicembre, ancora alle ore 19, Alfieri Tv ospiterà lo spettacolo “Le donne del Chianti si raccontano”, prodotto da “Lo Stanzone delle Apparizioni” e rinviato lo scorso 8 marzo a causa del Covid-19. L’appuntamento vedrà protagoniste donne di tutte le età e di tutte le estrazioni sociali che racconteranno la loro storia e la storia del territorio dove sono nate e cresciute, il Chianti. Le interviste sono curate da Daniela Morozzi, attrice e autrice teatrale, e da Matteo Marsan, regista teatrale e drammaturgo, con l’accompagnamento musicale di Giacomo Rossi. Le storie messe in scena coinvolgono madri, figlie e nonne con le loro idee, i loro sogni e, soprattutto, le loro proposte per contribuire a cambiare il mondo femminile a tutti i livelli.



Sabato 19 dicembre, ancora alle ore 19, “Alfieri Tv” proporrà la conferenza-spettacolo “Bread&Roses – Storie straordinarie di ordinaria discriminazione”, ideata dall’avvocata Marina Capponi e dall’attrice Daniela Morozzi e accompagnata dalle musiche della cantautrice Chiara Riondino. L’evento porterà in scena una selezione di casi giudiziari per raccontare la storia vera di donne coraggiose che hanno deciso di denunciare casi di violenza, molestie e vessazioni e hanno vinto le loro battaglie. Il titolo prende spunto dalla frase “vogliamo il pane, ma anche le rose” pronunciata nel 1912 da Rose Schneiderman, leader femminista e socialista, durante un discorso in cui rivendicava il diritto di voto femminile di fronte a una platea di suffragette a Cleveland. Da allora, quelle parole sono diventate uno degli slogan più importanti nella lotta per l’emancipazione femminile e le pari opportunità. Lo spettacolo, prodotto dall’associazione di cultura teatrale “Lo Stanzone delle Apparizioni”, è già stato realizzato nei mesi scorsi in collaborazione con Cgil Toscana e Controradio.



Su “Alfieri Tv” ci sarà spazio anche per i più piccoli con “La valigia delle favole”, quattro storie per bambini raccontate con il Kamishibai, piccolo teatro in valigia, nate da un’idea di Eleonora Bracciali e Beatrice Ficalbi e prodotte da “Lo Stanzone delle Apparizioni”. Gli appuntamenti sono in programma domenica 13 dicembre, domenica 20 dicembre, domenica 27 dicembre e mercoledì 6 gennaio, alle ore 18. Originariamente utilizzata dai cantastorie giapponesi nel primo dopoguerra per portare di città in città racconti divertenti e istruttivi, oggi il Kamishibai continua il suo viaggio via web, in un momento difficile come quello attuale con l’emergenza sanitaria in corso. Le quattro tappe sono dedicate ai racconti di Lev Nokolaevic Tolstoj “Il riccio e la lepre”, “I bachi da seta”, “I cani dei pompieri” e “Viaggio in pallone”, con le tavole dipinte da Beatrice Ficalbi, le voci narranti di Anna Maria Guerrini, Eleonora Bracciali, Davide Lettieri e Matteo Marsan e la musica di Giacomo Rossi e Riccardo Tonelli.



“Nonostante le difficoltà e le limitazioni per le attività culturali e di socializzazione imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - l’amministrazione comunale non ha voluto rinunciare all’atmosfera natalizia. Con la collaborazione del Teatro comunale ‘Vittorio Alfieri’ e il supporto della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che ringrazio, abbiamo potuto realizzare un programma di appuntamenti che accompagnerà l’attesa del Natale e permetterà di tenere unita la nostra comunità anche a distanza, in questo periodo difficile e straordinario per tutti. Alfieri Tv ospiterà, infatti, appuntamenti prodotti da Lo Stanzone delle Apparizioni e video pillole che daranno voce al nostro territorio, ai suoi cittadini e alla sua ricchezza sociale, culturale e paesaggistica”.



“Abbiamo lavorato al fianco dell’amministrazione comunale - spiega la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Beatrice Magnolfi - per proporre agli spettatori un’offerta di qualità, fruibile da casa gratuitamente. La nostra speranza è quella di tornare a condividere con il pubblico la magia del teatro in presenza, superando quanto prima questa fase di enorme difficoltà per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo dal vivo, settore da sempre fondamentale per la crescita culturale della comunità”.