Castelnuovo: webinar su patrimonio culturale e digitalizzazione

Appuntamento mercoledì 16 dicembre promosso dal Museo del Paesaggio per chiudere il progetto “Chi non è del Chianti…”



“Patrimonio culturale e digitalizzazione. Temi e prospettive per la progettualità territoriale”. E’ questo il titolo del webinar organizzato per mercoledì 16 dicembre dal Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga a conclusione del progetto “Chi non è del Chianti…”, promosso dallo stesso Museo con il supporto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito del bando “SIENAindivenire 2017”. L’iniziativa si svolgerà esclusivamente on line su Google Meet e sarà articolata in due sessioni: la prima dalle ore 11 alle 13 e la seconda dalle ore 15 alle 17.



Il progetto “Chi non è del Chianti...” ha promosso una serie di attività espositive, didattiche, di intrattenimento e di ricerca dedicate alla promozione del territorio chiantigiano e ha coinvolto anche la Fondazione Musei Senesi. Il webinar vedrà protagonisti, oltre ai soggetti promotori, rappresentanti del Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena; del Dipartimento di scienze storiche e beni culturali dello stesso Ateneo senese; del Mibact, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; di Simbdea, Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici; del Dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena; di Melting Pro e della Scuola di specializzazione in beni demoetnoantropologici dell’Università di Perugia.