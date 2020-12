Castelnuovo: giovedì 17 dicembre Consiglio comunale in videoconferenza

Seduta alle ore 17.30. Fra i punti all’ordine del giorno misure per famiglie e imprese colpite dalla crisi

Giovedì 17 dicembre torna a riunirsi il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga. La seduta è convocata alle ore 17.30 e si svolgerà in videoconferenza, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. L’ordine del giorno vede fra i punti principali la convenzione tra il Comune di Castelnuovo Berardenga e la società Microcredito di Solidarietà per la costituzione di un fondo di garanzia destinato alle imprese colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e una variazione al bilancio di previsione per il 2020 per stanziare nuove risorse a supporto di famiglie e imprese in difficoltà a causa delle misure di contrasto alla pandemia.Nel corso del consiglio comunale, inoltre, la giunta risponderà ad alcune interrogazioni e interpellanze presentate dai gruppi di opposizione sull’organizzazione della ripresa delle attività scolastiche nelle scuole primarie di Castelnuovo Berardenga; il divieto di sosta in zona Ztl; il parco di Villa Chigi; la viabilità a Castelnuovo Berardenga Scalo; il percorso salute presso i giardini antistanti la Rsa “Villa Chigi” e le funzioni del segretario comunale e dell'ufficio tecnico - urbanistica.