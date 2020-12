Rotary Club Montaperti: Gaia Tancredi presidente per l'annata 2022-2023

Nell'assemblea del Rotary Club Montaperti tenutasi domenica 13 dicembre, Gaia Tancredi è stata eletta all’unanimità quale presidente del Club per l'annata 2022-2023.Gaia, giornalista affermata, presidente della Lilt di Siena e dal 2016 Cavaliere della Repubblica Italiana, per molti anni ha ricoperto il ruolo di consigliere del Club e della disponibilità costante verso il prossimo ha fatto il suo imperativo.“Siamo certi che con spirito di abnegazione e costanza svolgerà nel migliore dei modi il suo ruolo e sarà una grandissima presidente - afferma Gioia Cresti, presidente in carica del Club -. In questo momento storico particolarmente complesso, il R.C. Montaperti non si ferma, con i suoi numerosi service, continua ad essere un punto di riferimento per la comunità di appartenenza ed i futuri presidenti Francesco La Commare (2021-2022) e Gaia Tancredi (2022-2023), sono certa che porteranno avanti la strada intrapresa”.Molteplici i service del Rotary Montaperti portati a termine ed in corso di svolgimento tra i quali la fornitura di apparati e personale specializzato verso le scuole con ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento, la fornitura di generi alimentari alle Misericordie di Siena e Castelnuovo Berardenga, sensibilizzazione e prevenzione nella lotta contro i tumori verso ragazzi ed adolescenti, informazione e divulgazione scientifica sugli anticorpi monoclonali ed insieme agli altri Club dell’area senese la fornitura di una automobile per il trasporto di persone nel servizio ospedaliero e l’apertura, a breve, di un grande cantiere insieme al Comune di Siena per il restauro del Buon Governo.“Ringrazio tutti della fiducia - ha affermato Gaia Tancredi - e sono onorata di poter dare il mio contributo al Rotary ed al territorio in cui vivo in un’ottica di rispetto di elevati principi etici ed auspicando di continuare a costruire le basi per un mondo di amicizia e di pace”.Sempre nel corso dell’assemblea è stato eletto il Consiglio direttivo per l'annata 2021-2022 che vedrà alla guida del Club il presidente Francesco La Commare, vicepresidente Stefano Naldini, segretario Elisabetta Carli, tesoriere Donatello Giallombardo, prefetto Laura Gambera, consiglieri Luigi Alessi, Gianni Baldini, Fabio Batignani, Vittorio Innocenti e Micaela Papi."Il prossimo anno rotariano speriamo di poter tornare alla socialità, che ci manca molto, e continuare a servire al di sopra di ogni interesse personale - afferma Francesco La Commare -. Il principio guida che ci accompagnerà in quello che faremo sarà il test delle quattro domande Rotary ed ovvero: Quello che pensiamo, diciamo o facciamo: è conforme alla verità? è corretto per tutti coloro che sono coinvolti? è di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca e di sentimenti di amicizia? è di beneficio per tutti gli interessati?".