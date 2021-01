Castelnuovo Berardenga: pagamento dei servizi scolastici con PagoPa

Attivato il sistema di pagamento in modalità elettronica, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale

Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha attivato il pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastici attraverso il sistema PagoPa, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017. Il nuovo sistema di pagamento sarà accessibile attraverso il portale SIMEAL, che consente di visualizzare la situazione e il saldo dei pagamenti relativi al servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria e di effettuare pagamenti dell’importo desiderato per l'anno scolastico in corso, 2020-2021. Attraverso lo stesso portale SIMEAL è possibile verificare anche la situazione del servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a cui è iscritto l’alunno, con indicazione del saldo ancora dovuto e la possibilità di effettuare i pagamenti per l'anno scolastico in corso, 2020-2021.Il sistema PagoPa sistema consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica tutti i servizi erogati dalla pubblica amministrazione garantendo sicurezza e affidabilità delle transazioni, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza sui costi di commissione, in linea con le direttive emanate da AgID, Agenzia per l’Italia Digitale.Informazioni. Il nuovo sistema di pagamento è già attivo ed è accessibile dal sito del Comune di Castelnuovo Berardenga, www.comune.castelnuovo.si.it , nelle sezioni relative a mensa e trasporto scolastico. Per effettuare il pagamento, occorre entrare nel portale SIMEAL utilizzando le proprie credenziali, previa registrazione.