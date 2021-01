Comune Castelnuovo: accesso all’ufficio tecnico con norme anti Covid-19

Sospeso il ricevimento in presenza, salvo casi particolari. Tecnici a disposizione via telefono ed e-mail

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l’ufficio tecnico del Comune di Castelnuovo Berardenga ha intensificato gli orari in cui è possibile contattare i referenti per via telefonica e rimane attivo anche l’indirizzo di posta elettronica urbanistica.edilizia@comune.castelnuovo.si.it. Al fine di migliorare la comunicazione con il cittadino e consentire all'ufficio di continuare a svolgere in maniera efficiente il proprio lavoro, è possibile contattare i tecnici ai numeri 0577-351308/314/322 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10, mentre il Responsabile del Settore assetto del territorio, l’architetto Paola Dainelli, risponderà il martedì e il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Su valutazione dei tecnici, saranno svolti appuntamenti da remoto, attraverso videoconferenze, e in presenza, nei casi più complessi, previo appuntamento e nel rispetto delle norme anti Covid-19.L’amministrazione comunale ricorda che è attivo anche il portale per l'invio telematico delle pratiche edilizie, che consente, sia ai professionisti che ai cittadini, di effettuare la trasmissione, l’archiviazione e la successiva consultazione delle pratiche legate alla richiesta degli atti necessari per gli interventi edili con un'interfaccia semplice e intuitiva. Il portale è accessibile dal sito istituzionale del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it , sotto la voce Sistema Informativo Territoriale, e nella pagina dell'Ufficio Tecnico - Urbanistica.